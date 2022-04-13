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Боец Вагабов рассказал о преимуществе Дацика в бою с Кавалари

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Боец Вагаб Вагабов в среду, 13 апреля, назвал ключевое преимущество Вячеслава Дацика в бою с бразильцем Сауло Кавалари.

По словам спортсмена, Кавалари — «опытный парень», однако бокс не является его сильной стороной.

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«Он, кстати, с Дациком будет драться после тяжелого нокаута, так что у Дацика шансы еще больше увеличились», — отметил Вагабов.

Боксер Сергей Кузьмин, делая свой прогноз относительно встречи Дацика и Кавалари, заявил, что россиянин имеет необходимые качества для победы в бою с бразильцем, поэтому является очевидным фаворитом.

Кузьмин отметил, что бои у россиянина очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».

Бой Дацика и Кавалари станет главным событием турнира PRAVDA, который 15 апреля в прямом эфире в 23:00 мск покажет телеканал РЕН ТВ. Также зрителей ждут еще два боя: встретятся российские бойцы MMA Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев, а также тяжеловес Максим Бабанин с кубинским боксером Рейнальдо Чароном.

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