Соединенные Штаты проводят «безумную и глупую» политику санкций в отношении России на фоне спецоперации по защите Донбасса, заявил гонконгский финансист и правительственный советник Джозеф Ям.

«Некоторым странам, например России, не разрешено использовать международную финансовую инфраструктуру из-за некоторых безумных тактик США в краткосрочной перспективе. Пострадавшие государства испытают проблемы и неудобства», — приводит слова эксперта газета South China Morning Post 13 апреля.

При этом, по его словам, в долгосрочной перспективе доллар как международная резервная валюта столкнется с серьезными рисками.

«Все эти тактики или действия США, на мой взгляд, безумны и на самом деле глупы», — сказал Ям, выступая на онлайн-семинаре.

Он также подверг критике Вашингтон за введение ограничений на финансирование китайских предприятий в США и одновременный запрет для американцев инвестировать в предприятия КНР.

«Это похоже на контроль капитала или ограничения на использование доллара США или международной финансовой инфраструктуры. Я думаю, что американцы сходят с ума в этом отношении», — добавил специалист.

Джозеф Ям 16 лет возглавлял Управление денежного обращения, выполняющее функции центробанка в Гонконге.

Ранее в этот день эксперт пришел к выводу, что появление «газового рубля» на фоне антироссийских санкций может ознаменовать переломный момент в международной валютной системе. Как напомнил автор, после начала спецоперации РФ по защите Донбасса и введения санкций Западом курс рубля снизился по отношению к доллару и евро, однако вскоре начал стремительно расти и приблизился к максимальной отметке за полгода.

12 апреля американский журналист The Global Times Брэдли Бланкеншип объяснил, почему антироссийские санкции не смогли навредить рублю. Бланкеншип указал, что Запад, вступив в экономическую борьбу с Москвой, переоценил свои возможности, поскольку российские энергоресурсы оказались незаменимыми для мировой экономики.

Ранее, 7 апреля. британская газета Financial Times сообщила, что санкции западных стран против России, включая валютные резервы Москвы, могут нарушить доверие к доллару и изменить глобальный финансовый пейзаж. В издании отметили, что действия США с большой вероятностью будут способствовать появлению альтернативной экономической системы.

31 марта первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат также заявила, что введенные против РФ санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара.

Экономические и политические санкции санкции против России были введены рядом стран, после того как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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