Эксперт заявил о возможности роста поставок российского газа в Азию

Энергодобывающий сектор РФ спокойно может компенсировать потерю западных партнеров за счет усиления поставок в Азию. Об этом в среду, 13 апреля, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Главное альтернативное направление экспорта газа для России теперь, вне всяких сомнений, Азия. Китай готов переварить дополнительные объемы, он всё время увеличивает импорт», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

С другой стороны, по словам Юшкова, не стоит слишком полагаться на благосклонность Японии и Кореи, которые, как показывала практика, в случае необходимости готовы поддерживать конфронтацию с Россией на разных уровнях.

Возвращаясь к теме сотрудничества с КНР, специалист отметил, что на фоне попыток США «раскачивать лодку» международных отношений, китайское правительство может настаивать на различных «бонусах» при использовании южных торговых путей.

Впрочем, определенной стабильности на сегодняшний день удалось добиться. Так, Юшков указал на то, что вся продукция «Сахалина – 2» в соответствии с контрактными обязательствами реализуется на азиатском рынке, который еще не скоро пресытится.

12 апреля эксперт Фонда национальной энергетической безопасности предположил, что РФ начнет постепенно перенаправлять свои поставки нефти на азиатский рынок, а те поставщики, которые ранее работали с Азией, частично могут перенаправить черное золото в Европу. Однако в этом случае цены всё равно будут выше и это будет «очень стрессовый сценарий для Европы», поэтому она не торопится вводить запрет на поставки нефти из РФ.

Днем ранее в Люксембурге встретились министры иностранных дел стран — членов Евросоюза, на встрече обсуждались дальнейшие шаги в связи с российской операцией в Донбассе, включая санкции против России. В том числе обсуждался вопрос об общеевропейском эмбарго на импорт российских нефти и газа, в котором страны ЕС до сих пор не достигли единства.

В конце марта государства G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль.

Сейчас на фоне санкций нефть стоит в районе $100 за баррель. По оценке ОПЕК, сокращение предложения российской нефти на рынке из-за ограничений может превысить 7 млн ​​баррелей в сутки.

На фоне обострения в Донбассе Москва начала 24 февраля операцию с целью защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. После этого ряд стан запада начал вводить новые санкции против России. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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