Крупнейший нефтетрейдер Vitol Group прекратит торговлю нефтью из России к концу года

Швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol Group планирует до конца года прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами российского происхождения. Об этом во вторник, 12 апреля, представитель компании агентству Bloomberg.

Отмечается, что объемы российской нефтекомпании «значительно сократятся во II квартале [2022 года], поскольку текущие контрактные обязательства снижаются». К концу года компания намерена окончательно прекратить торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами, если не будет иных указаний.

По данным агентства, заявление Vitol появилось после того, как советник президента Украины Владимир Зеленский обратился к руководству компании и другим трейдерам с просьбой прекратить деловые отношения с российской индустрией топлива.

Ранее в этот день Зеленский заявил, что необходимо определить конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа и нефти. Он упрекнул некоторые страны ЕС в том, что они не могут определиться, когда хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.

В то же время ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что заменить российскую нефть и нефтепродукты в полном объеме — порядка 7 млн баррелей в сутки — ОПЕК не может из-за нехватки таких объемов.

Как отметило 8 апреля британское издание Daily Express, пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители. «Бунт» в ЕС возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий, что такой запрет убьет страну.

Эмбарго на нефть и газ из России беспокоит Италию, Австрию, Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса. Также Германия за последнее время стала более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, поскольку 40% закупаемого Берлином газа поставляется из РФ.

Ранее, 5 апреля, немецкий телеканал Die Welt заявил, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. СМИ отмечает, что члены Евросоюза по-разному относятся к введению данного запрета.

Санкции Запада последовали в ответ на проводимую РФ военную операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее обстановка в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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