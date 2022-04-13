90 человек эвакуировались из-за задымления в тубдиспансере в ХМАО

В противотуберкулезном диспансере в Ханты-Мансийске произошло задымление, самостоятельно эвакуировались 90 человек. Об этом 13 апреля сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве отметили, что сообщение о задымлении на первом этаже здания на улице Гагарина поступило в 03:03 (01:03 мск). Через три минуты подразделение в составе 29 человек и девяти единиц техники были на месте.

«Из здания самостоятельно эвакуировались 90 человек. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в вентиляционной камере произошло короткое замыкание.

3 апреля сообщалось, что пожарные спасли 12 человек из горящего корпуса Центральной клинической больницы РАН. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по России по городу Москве, никто не пострадал.

В ночь 30 марта в Москве в здании общежития Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС произошел пожар, была проведена эвакуация людей.