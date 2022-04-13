В МИД РФ допустили ввоз на Украину ядерного материала из-за рубежа

В Москве не исключают сценарий, при котором на Украину из третьих стран могут завезти ядерный материал, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран», — сказал Сыромолотов.

Ранее Киев неоднократно пытался пересмотреть свой статус безъядерной державы и аннулировать положения Будапештского меморандума 1994 года, предусматривающего отказ Украины от ядерного оружия. В апреле 2021 года посол Украины в ФРГ Андрей Мельник высказывался о якобы необходимости восстановления своего ядерного статуса, в случае если Украина не будет принята в НАТО.

15 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что создание Украиной ядерного оружия угрожало бы безопасности всего мира и провоцировало бы развязывание ядерной войны. При поддержке Запада заявления украинского руководства о возможности изменения ядерного статуса страны — не пустые слова, добавил он.

6 марта стало известно о вероятном получении Киевом плутония для ядерного оружия от США. По имеющейся информации, США уже не раз осуществляли передачу этого материала своим партнерам.

5 марта президент России Владимир Путин заявил, что возможное размещение ядерного оружия на Украине ставит под сомнение будущее этой страны. Глава государства отметил, что Россия не может пройти мимо намерений соседней страны получить ядерный статус.

В тот же день экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что у Киева есть техническая возможность для ядерных разработок, однако данная задача является для страны неактуальной. Он предположил, что при необходимости Украина могла бы стать ядерной державой за два-три года.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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