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Число погибших из-за наводнений в ЮАР достигло 59

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Количество погибших в результате наводнений в восточной провинции ЮАР Квазулу-Натал увеличилось до 59. Об этом 12 апреля сообщил телеканал ENCA со ссылкой на местные власти.

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По его данным, 45 человек погибли в городе Дурбан, 14 — в Ндведве и Квадукузе.

Премьер Зихле Зикалала созвал специальное исполнительное собрание, чтобы получить отчет о стихийном бедствии.

Проливные дожди шли в регионе с конца прошлой недели, уточняет RT. Больше всего пострадали северные пригороды главного порта страны Дурбана, где оказались частично затоплены жилые кварталы. Во многих местах выявлены оползни, разрушены здания, построенные на песке без фундамента.

Муниципальные службы оказывают помощь пострадавшим. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили автомобильные дороги. По словам Зикалалы, ущерб оценивается в миллиарды рандов.

12 апреля сообщалось, что по меньшей мере 25 человек погибли в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом «Меги» на восточном и южном побережье Филиппин. В частности, по информации начальника полиции города Байбай Джомена Колладо, из-под завалов в регионе извлечены тела 22 человек. Таким образом, центральная провинция Лейте оказалась в числе наиболее пострадавших.

Ураган «Меги» обрушился на Филиппины 10 апреля при скорости ветра до 65 км/ч, уточняет REGNUM.

3 апреля стало известно, что жертвами сильных дождей в Бразилии стали 14 человек. Как отмечает телеканал «360», мощные ливни накрыли Бразилию 31 марта. Непогода привела к оползням и наводнениям. Спасатели продолжают поисковые операции.

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