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WSJ указала на вину демократов из-за роста инфляции в США

WSJ: в росте инфляции в США следует винить демократов, а не Россию
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Проблема инфляции в США носит комплексный характер и напрямую связана с решениями, которые принимает правящая верхушка страны, как бы ни хотел Белый дом возложить эту ответственность на РФ и Владимира Путина. Об этом во вторник, 12 апреля, пишет газета The Wall Street Journal.

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В издании подчеркнули, что незадолго до того, как доклад об экономической обстановке в Штатах обнаружил рекордный рост цен, Вашингтон поспешил найти крайнего в лице России и ее лидера.

«Несомненно, это куда выгоднее, чем грешить на собственный политический курс. Но инфляция не дожидалась событий на Украине, и теперь замедлить ее будет сложно», — говорится в публикации. Между тем тенденция к снижению покупательной способности наметилась еще год назад, когда к власти пришел новый президент.

Впоследствии Джо Байден заявил, что беспрецедентный рост инфляции в США на 70% обусловлен действиями России по защите Донбасса.

Вместо этого, как отмечают представители WSJ, американскому правительству следовало бы заморозить расходы на всё, кроме обороны, снизить пошлины и отказаться от давления на бизнес.

Накануне стало известно о росте потребительских цен в США на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

9 апреля президент США Джо Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Днем ранее Байден подписал законопроект конгресса США, который приостанавливает нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией.

Согласно новому закону, Вашингтон будет уполномочен ввести более высокие пошлины на импорт из этих двух стран, чем для других стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО). Положение будет действовать до начала 2024 года, но также предусмотрена возможность его отмены при подходящих обстоятельствах.

20 марта американские эксперты предупредили о возможном росте стоимости продовольственных продуктов в США в этом и следующем годах из-за событий на Украине и введенных против России санкций.

До этого, 10 марта, президент Соединенных Штатов Джо Байден также утверждал, что рекордная за последние 40 лет инфляция в США связана с введенными против России санкциями.

Санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для РФ и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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