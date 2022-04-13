Новое уличное освещение появится на 218 объектах в Подмосковье

В Московской области на 218 объектах появится новое уличное освещение. Об этом 12 апреля заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Новое уличное освещение установят в 35 городских округах Подмосковья в рамках проекта «Светлый город».

«На эти цели выделено 1,2 млрд рублей. Новое освещение появится на 196 улицах, 16 дворовых территориях и в шести скверах», — приводит его слова телеканал «360».

Всего в текущем году планируют модернизировать 9597 светильников, 3906 опор, а также 325 км линий наружного освещения. Список объектов был составлен на основе итогов голосования, которое проходило на портале «Добродел». Учитывались также пожелания местных жителей, заявки от муниципалитета, заключения государственной экспертизы и наличие проектно-сметной документации.

Хайкин напомнил, что в настоящее время на «Доброделе» можно проголосовать за территории, нуждающиеся в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке. Работы проведут в 2023–2025 годах. Всего на голосование вынесли 2506 объектов наружного освещения в 52 городских округах.

Реализация проекта «Светлый город» осуществляется в Московской области с 2017 года. Он направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей, отмечает РИАМО.

В конце марта в Подмосковье запустили интерактивную карту благоустройства на 2022 год. Она опубликована на портале «Добродел». Также ее можно найти на сайте министерства благоустройства Подмосковья.

В текущем году планируется преобразить более 60 парков, скверов и общественных пространств. При помощи карты можно узнать сроки и виды проведения работ по каждой территории. Также жители смогут оставить свои вопросы или пожелания.