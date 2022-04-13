Один человек пострадал при стрельбе в торговом центре в Калифорнии

Один человек получил ранение при стрельбе в торговом центре американского города Викторвилл (штат Калифорния, США). Об этом сообщил во вторник, 12 апреля, телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Управление полиции округа Сан-Бернардино отреагировало на сообщения о стрельбе в торговом центре Mall of Victor Valley вечером вторника. Как передал канал сведения правоохранительных органов, пострадавший в результате перестрелки был доставлен в больницу. Местонахождение стрелявшего пока не установлено.

Торговый центр после происшествия был закрыт.

Ранее в этот день сообщалось о госпитализации по меньшей мере 29 пострадавших в результате стрельбы в нью-йоркском метро. Уточнялось, что они были доставлены в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями и отравлением дымом. При этом, как отметили в больнице, 10 человек уже выписаны.

Корреспондент «Известий» Юлия Петрова сообщила, что на месте происшествия в метро работают более 100 полицейских, также присутствуют агенты ФБР и саперы с собаками.

О стрельбе на станции метро 36th Street в боро Нью-Йорка Бруклин стало известно ранее во вторник. На странице Intel Point ALERT в Twitter сообщалось, что были застрелены пять человек. Журнал Newsweek со ссылкой на источники сообщил, что полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт.

Глава полицейского управления города Кишант Сьюэл позднее сообщила, что, по предварительным данным, стрельбу открыл 62-летний темнокожий мужчина, который был одет в неоново-оранжевый жилет и серую толстовку. По информации правоохранителей, стрелок совершил 33 выстрела. На месте происшествия также были обнаружены две взорванные дымовые гранаты, топорик, бензин и ключ от фургона U-Haul.