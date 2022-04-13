Президент США Байден заявил, что в инфляции в США на 70% виновата Россия

Резкий рост цен в США в марте произошел на 70% по вине России. Такое мнение во вторник, 12 апреля, выразил американский лидер Джо Байден.

«Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70% роста цен в марте пришлось на вызванное [президентом России Владимиром] Путиным повышение цен на бензин», — сказал он.

Байден также отметил, что российская спецоперация по защите мирного населения Донбасса привела к росту стоимости газа и продовольствия во всем мире.

Американский лидер заявил, что делает всё возможное для изменения ситуации. Для этого он издает указы, которые якобы призваны замедлить рост цен.

Ранее 12 апреля в Штатах зафиксировали рекордную стоимость фьючерсов на природный газ за более чем 13 лет. Предположительно, основная причина такого резкого скачка заключается в неожиданном приходе холодной погоды на север страны.

В этот же день сообщалось о росте потребительских цен в США на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

9 апреля президент США Джо Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. В марте он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Днем ранее Байден подписал законопроект конгресса США, который приостанавливает нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией.

Санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для РФ и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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