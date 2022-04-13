Ученый предупредил об опасности неправильного хранения картофеля

Доктор сельскохозяйственных наук Станислав Мальцев рассказал, что в случае неправильного хранения картофеля за зиму в нем может образоваться токсичное вещество.

В беседе с радио Sputnik в среду, 13 апреля, Мальцев отметил, что если картофель находился в темном месте, то мог всего лишь лишиться вкусовых качеств, а если на свету, например на балконе, то за зиму этот картофель мог стать ядовитым.

«В таком случае клубни могли позеленеть. Если это произошло, то в них сформировался хлорофилл и опасный алкалоид соланин, а он ядовитый для человека. Употреблять такой картофель нельзя», — приводит слова специалиста «Москва 24».

Удалить этот токсичный соланин из овоща практически невозможно. Также ученый предостерег от того, чтобы пытаться обрезать или отварить такие клубни, потому что термической обработкой это вещество разрушить невозможно.

«С зеленым картофелем лучше не рисковать. Если клубень хоть на четверть зеленый, то его надо убирать в сторону и не есть», — цитирует специалиста «Федеральное агентство новостей».

По словам Мальцева, если урожай был собран в августе, то к маю или апрелю клубни уже считаются старыми. Если температура хранения варьировалась от 3 до 8 градусов, а не была стабильной в пределах 3–4 градусов, то многие сорта начинают портиться уже в январе или феврале.

9 апреля министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов заявил, что Подмосковье в настоящее время полностью обеспечено семенами и удобрениями для старта весенне-полевых работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу перед подмосковными аграриями увеличить посевные площади в этом году на 5% и обеспечить увеличение объемов производства зерновых, масличных культур, картофеля и овощей не менее чем на 10%, отмечает телеканал «360».

7 апреля председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия более чем на 100% обеспечивает себя зерном, растительным маслом, мясом и рыбой, а также на 80% с лишним — картофелем, молоком и овощами. По словам премьер-министра, немалую часть потребностей страны в продовольствии обеспечивают малые и личные хозяйства, пишет НСН.

В феврале российские ученые создали новые формы картофеля без цветков и устойчивые к заболеваниям. Ученые прибегли к технологии редактирования двух геномов картофеля, один из них отвечает за цветение, второй — за устойчивость к различным заболеваниям, в частности грибковым инфекциям.

По мнению специалистов, блокировка цветения картофеля, вероятно, позволит достичь повышения урожайности, поскольку энергетические ресурсы растения смогут уходить на образование клубней.

Между тем ученые заявляют, что полноценных сортов картофеля пока не создано, так как технология молодая, к тому же есть нюансы на законодательном уровне.