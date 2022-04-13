Пентагон может передать Киеву вертолеты Ми-17 и внедорожники Humvee

Администрация президента США готова резко увеличить список вооружений, поставляемых Украине, в частности, Пентагон намерен передать бронированные Humvee и вертолеты Ми-17. Об этом сообщает во вторник, 12 апреля, газета The Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации.

Отмечается, что, согласно предварительным планам, в пакете дополнительной помощи фигурировали также гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты. При этом окончательное решение относительно списка вооружений не принято.

В материале подтверждается информация, опубликованная ранее в этот день агентством Reuters о том, что новый пакет помощи может оцениваться в $750 млн.

По информации агентства, поставки будут финансироваться в рамках особых президентских полномочий. При этом глава Белого дома может санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию, говорится в публикации.

Кроме того, официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила во вторник на брифинге, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии. Она напомнила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и сейчас стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

Между тем журнал The American Conservative опубликовал статью, в которой оценивается военная помощь Вашингтона Киеву. Бездумное вооружение украинских националистических батальонов, таких как «Азов», может закончиться для Соединенных Штатов так же, как финансирование джихадистов в Афганистане — атакой на сами США, пишет автор.

Ранее, 6 апреля, Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что общая военная помощь Киеву с момента избрания президентом Джо Байдена составила $2,4 млрд, из них с начала российской спецоперации по защите Донбасса — более $1,7 млрд.

Как заявил в марте российский посол в США Анатолий Антонов, милитаризация Украины является прямой угрозой безопасности европейского и мирового масштабов, так как «съехавшиеся со всего мира головорезы» с опытом участия в боевых действиях могут непредсказуемо воспользоваться своими знаниями, в том числе на территории своих же государств.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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