Обвиняемый в гибели министра связи Приамурья предстанет перед судом

Мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин признал обвинение в смертельном избиении министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова, в ближайшее время он предстанет перед судом. Об этом 13 апреля сообщил старший помощник руководителя управления СК РФ по Амурской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Алексей Лубинский.

«Обвиняемый признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении», — заявил Лубинский.

По словам старшего помощника руководителя СК по региону, в результате проведенных следственных действий, допросов свидетелей и судебных экспертиз обстоятельства преступления полностью установлены.

Заместитель прокурора Амурской области утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

22 июля 2021 года министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Тогда сообщалось, что чиновник получил травму, когда заступился за жену, находясь на отдыхе в одном из пансионатов Благовещенска. Источник «Известий» сообщал, что участником конфликта был Шкарин, однако тот опровергал это.

25 июля Курдюков скончался в больнице. Сообщалось, что причиной смерти стал отек мозга, возникший из-за травмы.

Подозреваемого, 39-летнего Шкарина, задержали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ход расследования взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Суд арестовал подозреваемого в смертельном избиении министра цифрового развития и связи Амурской области 27 июля прошлого года. 18 января 2022 года Благовещенский городской суд продлил на два месяца срок ареста Шкарина.

Александр Курдюков был назначен на пост министра 12 января 2021 года. До этого он занимал пост первого заместителя министра, исполняющего обязанности министра цифрового развития и связи Амурской области. Свою карьеру в правительстве области он начал в 2010 году с должности начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты населения Приамурья.