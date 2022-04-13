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Toyota сократит производство автомобилей на 10%

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Японская компания Toyota Motor планирует сократить производство автомобилей на своих заводах на 10% в следующем месяце. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в газете Nihon Keizai (Nikkei).

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«Toyota Motor объявила основным поставщикам, что сократит мировое производство в мае… до 700 тыс. единиц. Вероятно, решение обусловлено нестабильностью поставок на фоне роста заболеваемости COVID-19 и событий на Украине», — говорится в публикации.

Таким образом, в соответствии с новым планом японские заводы выпустят 200 тыс. автомобилей, а зарубежные — 500 тыс.

Ранее, 18 марта, Toyota приостановила работу 18 производственных линий на 11 заводах в Японии после землетрясения.

10 марта стало известно, что Toyota временно прекратит выпуск своих автомобилей в России и их экспорт в страну из-за сложностей со снабжением. Тем не менее в компании заявили, что планов по закрытию российского завода бренда нет, работа просто приостановлена.

14 февраля представители Toyota объявили о приостановке работы двух заводов в Японии. Тогда же сообщалось, что в марте 2022 года Toyota выпустит 950 тыс. автомобилей по всему миру, что на 100 тыс. меньше, чем за такой же период прошлого года.

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