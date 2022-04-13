Корреспондент «Известий» показал работу отремонтированной больницы под Дамаском

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал о работе отремонтированной народной больницы пригорода Дамаска — Эт-Талль — на юго-западе Сирии.

Журналист передал, что в урологическом кабинете больницы под Дамаском работает молодая врач-женщина, хотя раньше о такой профессии ей нельзя было и подумать.

«Я пошла в медуниверситет потому что я с детства хотела быть врачом, известным и крупным специалистом. Такая у меня была мечта. К тому же, медицина — наше семейное занятие. У меня три сестры: одна стоматолог, вторая фармацевт, третья педиатр», — поделилась врач-уролог Аля Аль Хамдия.

Аль Хамдия проводит на работе по восемь часов, но они пролетают как один, поскольку поток пациентов в медицинском учреждении нескончаемый.

Как рассказал в беседе с «Известиями» директор народной больницы Джамус Махмуд Рияд, Эт-Талль — это единственная больница на севере Дамаска.

«Была [раньше] большая больница, где-то на 500 палат, но она разрушилась. Поэтому мы экстренно с помощью нашего государства отремонтировали эту маленькую больницу, потому она что очень нужна для нашего района», — поделился Махмуд Рияд.

Как передал корреспондент, больница очень изменилась с тех пор, как несколько лет назад она была запечатлена на съемках.

«Сегодня больница принимает гостей не только для лечения. Российские военные медики приехали в Эт-Талль обменяться опытом, а заодно посмотреть, не надо ли оказать какую-нибудь помощь. Беглый осмотр показал: это лечебное учреждение впору ставить в пример другим подобным», — рассказал Григорьев.

Представитель ВС России Алексей Игонин уточнил, что в ближайшее время в народной больнице Эт-Талль появится современное оборудование, кроме того, будет отремонтирован недостроенный корпус, рассчитанный на 500 мест.

Ранее, 16 ноября 2021 года сообщалось, что при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) больницы на юге Сирии были снабжены медикаментами и оборудованием.Так, в больницу города Бусры было направлено 2 т помощи, в том числе десятки коробок с антисептиками и другими препаратами первой необходимости.

Комплекс задач постконфликтного урегулирования в Сирии реализуется российским военным ведомством совместно с органами исполнительной власти и организациями в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина.