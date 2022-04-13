Фильм «Любовь и голуби» вновь покажут в кинотеатрах

Советский фильм «Любовь и голуби» выйдет в повторный прокат в российских кинотеатрах. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба «Мосфильма».

Фильм режиссера Владимира Меньшова можно будет посмотреть в кинотеатре уже с 21 апреля.

В пресс-службе отметили, что перед повторной демонстрацией на большом экране картину отреставрируют — улучшат звучание и цвета, пишет НСН.

«Фильм имеет простые и понятные посылы, которые касаются семейных ценностей, человеческих слабостей и тревог о будущем», — говорится в сообщении.

Возвращение классики на большие экраны стало возможным благодаря совместным усилиям дистрибьюторской компании «АртКиноПрокат» при поддержке «Мосфильма» и сетей кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино», отмечает «Федеральное агентство новостей».

Фильм был снят в 1984 году по одноименной пьесе Владимира Гуркина. По сюжету главный герой Василий, который увлекается разведением голубей, впервые едет на море, где знакомится с женщиной и уходит из семьи. Однако позднее он начинает скучать по жене и детям. В фильме снялись Людмила Гурченко, Нина Дорошина, Александр Михайлов, Сергей Юрский, Игорь Лях и другие, отмечает «Москва 24».

Ранее при поддержке проекта «АртКиноПрокат» на экраны российских кинотеатров вновь вышли известные советские фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и другие, напоминает сайт aif.ru. Как сообщает телеканал «360», вместе с фильмом «Служебный роман» для зрителей подготовили документальную ленту «Как создавался шедевр» о съемках комедии.

18 марта концерн «Мосфильм» предложил выпустить в повторный прокат 12 художественных фильмов. Все картины прошли цифровую реставрацию изображения и звука.

На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых — Warner Bros., Paramount, Universal и Disney.