В Сети появился трейлер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Очень странные дела». Об этом сообщил портал Collider 12 апреля.

В новых сериях события разворачиваются через полгода после битвы с монстром в финале третьего сезона. Каждому из героев предстоит приспособиться к новой жизни. Так, Лукас (Калеб Маклафлин) может стать популярным, поскольку играет в команде по баскетболу. Макс (Сэди Синк) скорбит по сводному брату Билли (Дэйкер Монтгомери) — в ролике ее можно видеть возле его могилы.

Исходя из трейлера, городу вновь угрожает опасность. Одиннадцатой (Милли Бобби Браун), Майку (Финн Вулфхард) и их друзьям предстоит сразиться с очередным монстром из параллельного мира.

Как отмечает REGNUM, в четвертом сезоне в шоу появится новый персонаж в исполнении Роберта Инглунда.

Шоу «Очень странные дела» выходит на стриминговом сервисе с 2016 года. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс, штат Индиана, пишет «Москва 24». Первую часть нового сезона планируют выпустить 27 мая 2022 года, премьера второй половины запланирована на 1 июля. Как отмечает телеканал «360», сериал продлили и на пятый сезон.

В феврале создатели сериала братья Мэтт и Росс Даффер раскрыли подробности четвертого сезона. Тогда же они отметили, что четвертый сезон станет предпоследней частью сериала.