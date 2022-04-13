Полиция Нью-Йорка назвала приметы подозреваемого в стрельбе в метро

Правоохранительные органы располагают сведениями о подозреваемом, устроившем стрельбу в метро Нью-Йорка. Об этом сообщила во вторник, 12 апреля, глава полицейского управления города Кишант Сьюэл в ходе пресс-конференции.

«Установлен человек, представляющий интерес для следствия, но нам нужна помощь с дополнительной информацией о нем», — отметила она.

Как уточнила Сьюэл, стрельбу открыл, предположительно, темнокожий мужчина, который был одет в неоново-оранжевый жилет и серую толстовку.

В настоящее время правоохранители объявили в розыск 62-летнего Фрэнка Джеймса, отметил представитель полицейского управления Джеймс Эссиг. По его словам, злоумышленник мог использовать фургон.

Сотрудники полиции еще не производили задержаний в связи с инцидентом, добавил Эссиг, отметив, что причастность к стрельбе в метро разыскиваемого еще устанавливается.

По информации правоохранителей, стрелок совершил 33 выстрела. На месте происшествия также были обнаружены две взорванные дымовые гранаты, топорик, бензин и ключ от фургона U-Haul.

По данным CNN, этот микроавтобус был арендован в Филадельфии 11 апреля, накануне преступления.

Ранее в этот день сообщалось о госпитализации по меньшей мере 29 пострадавших в результате стрельбы в нью-йоркском метро. Уточнялось, что они были доставлены в медицинское учреждение с огнестрельными ранениями и отравлением дымом. При этом, как отметили в больнице, 10 человек уже выписаны.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Юлия Петрова сообщила, что на месте происшествия в метро работают более 100 полицейских, также присутствуют агенты ФБР и саперы с собаками.

О стрельбе на станции метро 36th Street в боро Нью-Йорка Бруклин стало известно ранее во вторник. На странице Intel Point ALERT в Twitter сообщалось, что были застрелены пять человек.

Информагентство The Associated Press со ссылкой на представителя пожарной охраны Нью-Йорка сообщало, что пожарные среагировали на сообщения о задымлении в округе Сансет-парк и обнаружили, что несколько человек были застрелены. Также отмечалось, что взрывчатка не сработала.

Американская газета The New York Times сообщила о задымлении внутри станции. Издание отмечало, что выстрелы были слышны приблизительно в 8:30 утра по местному времени, в час пик. Во время стрельбы была использована дымовая шашка.

Позже в Сети появились кадры с места стрельбы. На них видно, как люди оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, журнал Newsweek со ссылкой на источники сообщил, что полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт.