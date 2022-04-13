Экономист спрогнозировал курс доллара к рублю в апреле

Экономист Егор Клопенко 12 апреля предсказал россиянам курс рубля к концу апреля. По его словам, он удержится на отметке 70–80 за доллар, пишет агентство «Прайм».

По словам Клопенко, более значимого укрепления не произойдет, поскольку экономических обоснований для этого нет. Специалист добавил, что антироссийские санкции не оказали на отечественную валюту ощутимого влияния, раз рубль вернулся к значениям января 2022 года.

«Помогло несколько факторов: грамотная политика ЦБ, существенный положительный валютный баланс торговых операций и отсутствие паники», — объяснил он.

По словам Клопенко, на рынке на данный момент нет причин дополнительного негатива для рубля.

Эксперт также опроверг тяжесть технического дефолта — по его словам, ничего, кроме репутационного ущерба для самого же Запада, из этого не получится.

«Когда США вводили санкции, они оценивали российскую экономику в 2% от мировой и заявляли, что им будет очень просто справиться с Россией», — напомнил Клопенко.

Выяснилось, что 2% весьма важны — от них напрямую зависят еще 40% мирового ВВП.

Ранее во вторник американский журналист The Global Times Брэдли Бланкеншип объяснил, почему антироссийские санкции не смогли навредить рублю. Бланкеншип указал, что Запад, вступив в экономическую борьбу с Москвой, переоценил свои возможности, поскольку российские энергоресурсы оказались незаменимыми для мировой экономики.

10 апреля исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что настоящий курс доллара к рублю составит 74 рубля. По его словам, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров.

8 апреля в Промсвязьбанке сообщили, что в апреле-мае стоимость доллара может снизиться до 60–65 рублей при условии, что Центробанк РФ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой.

Аналитик Олег Сыроваткин отмечал, что за последнее время российская валюта с лихвой отыграла все потери, понесенные с начала специальной военной операции на территории Украины 24 февраля.

6 апреля курс доллара на Московской бирже опустился ниже 75 рублей впервые с 21 февраля. Евро опустился до 82 рублей впервые с 30 декабря.