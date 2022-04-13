Прямой эфир
Мир
Reuters заявило о планах США объявить о новой поставке оружия на Украину
Спорт
Боксеру Фьюри пригрозили уголовным делом за связь с наркокартелем
Мир
Джонсон и Байден условились продолжать давление на Россию
Политика
Песков заявил об отсутствии планов у Путина проводить военные совещания
Мир
Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных
Интернет
Разработчики приступили к восстановлению функций YouTube после сбоя
Мир
Из-за кризиса на Украине пшеница на Ближнем Востоке подорожала в три раза
Наука
Разработка российских ученых сделает «Суперджеты» безопаснее
Интернет
Власти запустят IT-систему для борьбы с мошенниками
Мир
В Швеции не планируют референдум по вступлению в НАТО
Мир
Канцлер Австрии проинформировал Зеленского о своих переговорах с Путиным
Сюжет:

Экономист спрогнозировал курс доллара к рублю в апреле

Экономист Клопенко заявил, что рубль к концу апреля удержится на отметке 70-80 за доллар
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экономист Егор Клопенко 12 апреля предсказал россиянам курс рубля к концу апреля. По его словам, он удержится на отметке 70–80 за доллар, пишет агентство «Прайм».

Замах на рубль: Россия не хочет погашать долги валютой из принципа
Средства на это легко найдутся даже без разблокировки резервов, но вопрос перешел в политическую плоскость

По словам Клопенко, более значимого укрепления не произойдет, поскольку экономических обоснований для этого нет. Специалист добавил, что антироссийские санкции не оказали на отечественную валюту ощутимого влияния, раз рубль вернулся к значениям января 2022 года.

«Помогло несколько факторов: грамотная политика ЦБ, существенный положительный валютный баланс торговых операций и отсутствие паники», — объяснил он.

По словам Клопенко, на рынке на данный момент нет причин дополнительного негатива для рубля.

Эксперт также опроверг тяжесть технического дефолта — по его словам, ничего, кроме репутационного ущерба для самого же Запада, из этого не получится.

«Когда США вводили санкции, они оценивали российскую экономику в 2% от мировой и заявляли, что им будет очень просто справиться с Россией», — напомнил Клопенко.

Выяснилось, что 2% весьма важны — от них напрямую зависят еще 40% мирового ВВП.

Ранее во вторник американский журналист The Global Times Брэдли Бланкеншип объяснил, почему антироссийские санкции не смогли навредить рублю. Бланкеншип указал, что Запад, вступив в экономическую борьбу с Москвой, переоценил свои возможности, поскольку российские энергоресурсы оказались незаменимыми для мировой экономики.

10 апреля исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что настоящий курс доллара к рублю составит 74 рубля. По его словам, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров.

8 апреля в Промсвязьбанке сообщили, что в апреле-мае стоимость доллара может снизиться до 60–65 рублей при условии, что Центробанк РФ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой.

Аналитик Олег Сыроваткин отмечал, что за последнее время российская валюта с лихвой отыграла все потери, понесенные с начала специальной военной операции на территории Украины 24 февраля.

6 апреля курс доллара на Московской бирже опустился ниже 75 рублей впервые с 21 февраля. Евро опустился до 82 рублей впервые с 30 декабря.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022