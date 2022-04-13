Эксперт рассказал о работе по уничтожению систем ПВО на Украине

Военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил «Известиям», почему уже несколько дней подряд Минобороны в сводках обращает особое внимание на удары по украинским комплексам ПВО.

«На Донбасской дуге за восемь лет созданы такие укрепления, что одной только артиллерией их взять сложно, помощь авиации будет очень кстати», — считает эксперт.

По его словам, сейчас надо подавить наземное ПВО, чтобы самолеты могли действовать максимально интенсивно для поддержки наземных войск.

За время переговорной передышки Киев успел перегруппировать силы противовоздушной обороны. Командование ВСУ подтянуло их ближе к Донбассу, где должно, по мнению эксперта, состояться решающее сражение. Туда же везли и уничтоженные недавно С-300, которые передала Словакия.

Шурыгин отметил, что максимальную опасность будут представлять даже не С-300, а мобильные комплексы «Бук» и похожие системы. Заблаговременное их подавление необходимо для успеха любого наступления.

«Старые С-300, имеющиеся у ВСУ – очень сложная система, требующая хорошей выучки и взаимодействия десятков людей, исправной матчасти. Дивизион и на марше, и на позиции хорошо виден, найти его проще, чтобы потом накрыть «Искандером» или «Смерчем». Небольшие же комплексы, такие как «Бук» и «Оса», окажутся даже опаснее для самолетов и вертолетов. Их легко спрятать и замаскировать», — уточнил специалист.

Он заключил, что отдельные машины могут действовать из засад, активируясь только на короткое время, стреляя и снова укрываясь, даже когда все С-300 уже будут подавлены.

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