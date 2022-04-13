Голландский актер Нейбр поделился историей попадания в киноиндустрию

Голландский артист кино Хайс Нейбр сообщил «Известиям», что в конкурс Каннского МКФ прошлого года он попал по чистой случайности.

По словам Нейбра, он согласился на роль порнопродюсера в учебной работе венгерской студентки, снялся там бесплатно, и эту картину посмотрела научный руководитель студентки — известный режиссер Ильдико Эньеди, лауреат Берлинале и многих других международных кинофестивалей.

У нее уже шел подготовительный период к новой картине, трехчасовой драме «История моей жены» по одноименному роману Милана Фюшта, и она заменила актера в главной роли Нейбром.

Партнером по площадке у него была французская кинозвезда Леа Сейду.

«Мы с Ильдико вели бесконечные обсуждения того, что я понимаю под словом «любовь», «отношения». Мы копались в моей личной жизни, биографии, моих отношениях с женщинами», — рассказал Нейбр.

Он заметил, что обсуждения с режиссером сильно отличалось от того, как мужчины говорят о любви.

«Да, всё было по-другому. Вы, наверное, ждете, что я скажу, что женщина снимает более эмоциональное кино, но я бы сказал, что Ильдико просто обращает внимание на другие вещи. Скажем, для нее на первом плане была уязвимость моего героя», — добавил актер.

Эньеди также поделилась своими впечатлениями о знакомстве с Нейбром.

«Я Хайса сравнила бы с двумя знаковым актерами Тарковского — с Александром Кайдановским и Олегом Янковским. Я с ними обоими работала, кстати. Это не просто талант, хороших актеров много. Хайс — хороший актер, он подготовлен, дисциплинирован, я никогда за 50 дней съемок не видела его уставшим. Но у него есть харизма, а это редчайшее свойство», — рассказала режиссер «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Готовил себе к тому, что на площадке со мной будет Леа Сейду»