Зеленский заявил о задержании Медведчука сотрудниками СБУ

П️резидент Украины Владимир Зеленский во вторник, 12 апреля, сообщил о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

«Проведена операция сотрудниками СБУ (Служба безопасности Украины. — Ред.)», — подписал украинский лидер фотографию похожего на Медведчука мужчины, опубликованную в Telegram-канале.

Вслед за Владимиром Зеленским сообщение о задержании главы политсовета партии ОПЗЖ Медведчука опубликовала Служба безопасности Украины, заявив, что мужчина скрывался и носил для маскировки форму ВСУ.

Позже Владимир Зеленский предложил России обмен Виктора Медведчука на украинских пленных. По его словам, политик прятался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть Украину.

19 марта Совет нацбезобасности Украины (СНБО) приостановил деятельность ряда оппозиционных политических партий на время военного положения, введенного в стране из-за спецоперации РФ. В тот же день украинский суд вынес постановление о заочном аресте лидера политсилы Медведчука.

Политик был объявлен в международный розыск.

Информация о том, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, появилась 27 февраля в ряде СМИ. Ее подтверждал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.

10 января Киевский суд вынес решение о продлении домашнего ареста Медведчуку на два месяца по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.

2 ноября Медведчук заявил, что возбужденное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано СБУ.