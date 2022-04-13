Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 13 апреля

В среду, 13 апреля, москвичей ожидает облачная погода, возможен небольшой дождь, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит +8…+10 градусов, ночью столбики термометров покажут +1…+3 градуса.

В Подмосковье в дневные часы будет 7–17 градусов тепла, в ночное время похолодает до 1 градуса ниже нуля.

Ожидается ветер северного и северо-западного направлений со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 750–751 мм ртутного столба.

11 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об исчезновении постоянного снежного покрова в Москве. В Подмосковье снежный покров еще фиксируется только в Новой Москве (Михайловское) — 2 см.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в целом вся неделя будет дождливой. По его словам, в столице продолжит держаться весенняя погода. В ближайшую неделю температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса.

До этого, 8 апреля, Вильфанд предупредил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая можно еще ожидать заморозков, что характерно для столицы. По словам метеоролога, уже четко видна тенденция к весеннему потеплению в столице, но это не исключает похолоданий.