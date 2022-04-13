Мужчина зарезал друга на севере Москвы
На севере Москвы мужчина нанес удар ножом своему другу, пострадавший скончался на месте.
По данным «Известий», инцидент произошел в ночь на среду, 13 апреля, в одном из домов по проезду Дежнева.
Причиной преступления, по предварительной версии, могла стать ревность к сожительнице.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее в этот день мужчина зарезал свою жену на северо-западе Москвы, после чего сам обратился в правоохранительные органы. Преступление было совершено на бульваре Яна Райниса.