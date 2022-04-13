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Мужчина зарезал друга на севере Москвы

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На севере Москвы мужчина нанес удар ножом своему другу, пострадавший скончался на месте.

По данным «Известий», инцидент произошел в ночь на среду, 13 апреля, в одном из домов по проезду Дежнева.

Причиной преступления, по предварительной версии, могла стать ревность к сожительнице.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в этот день мужчина зарезал свою жену на северо-западе Москвы, после чего сам обратился в правоохранительные органы. Преступление было совершено на бульваре Яна Райниса.

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