Мужчина зарезал друга на севере Москвы

На севере Москвы мужчина нанес удар ножом своему другу, пострадавший скончался на месте.

По данным «Известий», инцидент произошел в ночь на среду, 13 апреля, в одном из домов по проезду Дежнева.

Причиной преступления, по предварительной версии, могла стать ревность к сожительнице.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в этот день мужчина зарезал свою жену на северо-западе Москвы, после чего сам обратился в правоохранительные органы. Преступление было совершено на бульваре Яна Райниса.