Посол Палестины назвал последствия углубления конфликта между РФ и США
Обострение в отношениях Москвы и Вашингтона негативно скажется на активности «ближневосточного квартета». Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.
В «квартет» по урегулированию палестино-израильского конфликта входят Россия, США, ЕС и ООН.
«Жесткая напряженность в российско-американских отношениях, безусловно, так или иначе повлияет на активность «квартета». Но, как недавно указал министр [иностранных дел РФ Сергей] Лавров, несмотря на текущие непростые условия, российская сторона будет продолжать настаивать на диалоге между Израилем и Палестиной, а также на активизации «квартета», — подчеркнул дипломат.
21 февраля спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном по проблемам региона Ближнего Востока.
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