Посол Палестины назвал последствия углубления конфликта между РФ и США

Обострение в отношениях Москвы и Вашингтона негативно скажется на активности «‎ближневосточного квартета»‎. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

В «квартет» по урегулированию палестино-израильского конфликта входят Россия, США, ЕС и ООН.

«Жесткая напряженность в российско-американских отношениях, безусловно, так или иначе повлияет на активность «квартета». Но, как недавно указал министр [иностранных дел РФ Сергей] Лавров, несмотря на текущие непростые условия, российская сторона будет продолжать настаивать на диалоге между Израилем и Палестиной, а также на активизации «квартета», — подчеркнул дипломат.

21 февраля спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с Вашингтоном по проблемам региона Ближнего Востока.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»

«Страны Европы призывали нас осудить позицию России»‎