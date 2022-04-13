Мужчина зарезал жену на северо-западе Москвы

Мужчина зарезал свою жену на северо-западе Москвы, после чего сам обратился в правоохранительные органы.

Как выяснили «Известия», преступление было совершено 12 апреля на бульваре Яна Райниса.

В правоохранительных органах эту информацию еще не прокомментировали.

Ранее, 9 марта, сообщалось, что в Ногинске 59-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве своего 29-летнего соседа. По данным «Известий», причиной убийства стал шумный ремонт.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого доставили в изолятор временного содержания до выяснения всех обстоятельств произошедшего.