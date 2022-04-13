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Американец получил пять лет тюрьмы из-за помощи КНДР с криптовалютой

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Суд в США приговорил американца Вирджила Гриффита к пяти годам и трем месяцам тюрьмы, а также штрафу в размере $100 тыс. за помощь КНДР с криптовалютами. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщается на сайте министерства юстиции США.

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«Гражданин США, вступивший в сговор с целью оказания услуг Корейской Народно-Демократической Республике, включая технические консультации по использованию криптовалюты и технологии блокчейн для обхода санкций, был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения после признания вины в сговоре с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)», — говорится в сообщении.

Ранее, 27 сентября, американский программист Вирджил Гриффит признал себя виновным в незаконной помощи Северной Корее по операциям с криптовалютой.

Согласно минюсту, консультации Гриффита включали технические сведения по использованию криптовалюты и технологии блокчейн для обхода санкций Соединенных Штатов.

38-летний программист начал консультации еще в 2018 году, а в 2019 году, несмотря на запрет Госдепартамента США на въезд в КНДР, посетил Пхеньян, где участвовал в конференции по криптовалютам и блокчейну. Там он вместе с сообщниками рассказывал о способах отмывания денег и обхода санкций с помощью этих технологий.

Помимо этого, согласно материалам следствия, программист вынашивал планы по облегчению обмена криптовалютами между КНДР и Южной Кореей.

Гриффит был арестован в ноябре 2019 года, позднее его освободили под залог в $1 млн, обеспеченный недвижимостью его родственников. Однако в июле 2021 года программист был вновь арестован из-за нарушения условий освобождения. Как сообщила прокуратура США, он пытался получить доступ к своему счету на бирже Coinbase, чтобы использовать деньги для побега из страны.

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