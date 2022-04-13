Мадридский «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб «Реал» со счетом 2:3 уступил английскому «Челси» во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

Матч прошел в Мадриде во вторник, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В составе «Реала» голы забили Родриго (80-я минута), Карим Бензема (96). У «Челси» отличились Мэйсон Маунт (15), Антонио Рюдигер (51), Тимо Вернер (75).

Отмечается, что испанский клуб вышел в полуфинал по сумме двух матчей — в первой игре, прошедшей в Лондоне, победу со счетом 3:1 одержал «Реал».

В полуфинале «Реал» встретится с победителем матча между английским «Манчестер Сити» и испанским «Атлетико». Первый матч между командами завершился победой англичан со счетом 1:0, ответная игра пройдет 13 апреля.

Ранее, 18 марта, сообщалось, что в пригороде Женевы, городе Ньон прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

Решающий матч Лиги чемпионов будет проходить 28 мая на арене «Стад де Франс» в Сен-Дени (пригород Парижа). Франция не принимала у себя финал Лиги чемпионов с 2006 года.

Изначально финальная игра должна была состояться 28 мая на петербургском стадионе «Газпром Арена». 24 февраля агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщило о планах УЕФА перенести ее из-за проведения Россией специальной военной операции в Донбассе и признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. До этого с просьбой о переносе матча к УЕФА обратилась группа депутатов Европарламента.

25 февраля стало известно, что исполком Союза европейских футбольных ассоциаций «в наказание» России перенес место проведения финального матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.