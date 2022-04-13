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29 человек госпитализированы после стрельбы в метро в Нью-Йорке

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По меньшей мере 29 человек госпитализированы в результате стрельбы в нью-йоркском метро. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные местных больниц.

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Отмечается, что большинство пострадавших — 21 человек — с огнестрельными ранениями и отравлением дымом были доставлены в больницу NYU Langone, расположенную неподалеку от места происшествия. 10 человек уже выписаны, жизни и здоровью остальных ничего не угрожает, уточнили в больнице.

Пять человек, из которых трое уже выписаны, были направлены в близлежащий медицинский центр Maimonides. Еще трое попали в больницу New York – Presbyterian.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Юлия Петрова сообщила, что станция метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба, оцеплена.

По ее словам, на месте происшествия работают более 100 полицейских, также присутствуют агенты ФБР и саперы с собаками.

По версии журналистов, злоумышленник был одет в красную куртку и противогаз. Он скрылся с места преступления, сейчас его ищет полиция.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате стрельбы на станции метро «36-я улица» в Нью-Йорке огнестрельные ранения получили 16 человек. Кроме того, по данным полиции, там было обнаружено несколько взрывчатых веществ и устройств. Отмечалось, что во время стрельбы была использована дымовая шашка.

Информагентство The Associated Press со ссылкой на представителя пожарной охраны Нью-Йорка сообщило, что пожарные среагировали на сообщения о задымлении в округе Сансет-Парк и обнаружили, что несколько человек были застрелены. Также отмечалось, что были обнаружены взрывные устройства, которые не сработали.

В Сети уже появились кадры с места стрельбы. На них видно, как люди оказывают помощь пострадавшим.

Как рассказали в полиции Нью-Йорка, подозреваемым в совершении преступления является темнокожий мужчина. Он скрылся. Нападение не расследуется как теракт.

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