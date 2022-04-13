Посол Палестины назвал вынужденным выступление против России
Страны ЕС и G7 оказывали давление на Палестину, с тем чтобы она осудила позицию России в свете украинского кризиса, однако президент государства Махмуд Аббас отверг эти призывы. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
«Должен сказать, что палестинское руководство подверглось жесткому давлению со стороны стран Европы, а также со стороны ряда государств «большой семерки», которые призывали нас осудить позицию России. Но президент Махмуд Аббас категорически отверг эти призывы. Мы верим, что российское руководство сможет найти быстрое и адекватное решение текущего конфликта», — подчеркнул дипломат.
Он также выразил надежду, что «политическое урегулирование этого конфликта будет достигнуто как можно скорее и наиболее справедливым образом».
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