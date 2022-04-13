Посол Палестины назвал вынужденным выступление против России

Страны ЕС и G7 оказывали давление на Палестину, с тем чтобы она осудила позицию России в свете украинского кризиса, однако президент государства Махмуд Аббас отверг эти призывы. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Должен сказать, что палестинское руководство подверглось жесткому давлению со стороны стран Европы, а также со стороны ряда государств «большой семерки», которые призывали нас осудить позицию России. Но президент Махмуд Аббас категорически отверг эти призывы. Мы верим, что российское руководство сможет найти быстрое и адекватное решение текущего конфликта», — подчеркнул дипломат.

Он также выразил надежду, что «‌‎политическое урегулирование этого конфликта будет достигнуто как можно скорее и наиболее справедливым образом».

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«Страны Европы призывали нас осудить позицию России»