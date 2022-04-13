Политолог Ищенко назвал цель задержания Медведчука

Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука могут использовать для политических торгов, как обменный фонд и «даже для поднятия боевого духа армии и населения, если нет успехов на фронтах». Об этом во вторник, 12 апреля, «Известиям» заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

По его словам, задержание политика Службой безопасности Украины вряд ли является фейком, так как это невыгодно для украинских властей.

«Так что можно с высокой долей вероятности предположить, что его задержали, потому что я не вижу необходимости разворачивать такой фейк, тем более на уровне президента Украины. А завтра выйдет Медведчук, скажет: «Вот он я, живой, здоровый». И что, Зеленский будет выглядеть как клоун? Тем более что они с этого получат?» — задался вопросом Ищенко.

Он подчеркнул, что в 2014 году политик не покинул территорию страны — «видимо, по аналогии собирался пережить обострение обстановки и сейчас, где-то там скрываясь».

Обозреватель предположил, что СБУ проводит кампанию по зачистке от условно пророссийских кадров.

«Сейчас гребут практически всех, кто находится в оппозиции к Зеленскому. Об этом сказал даже его пресс-секретарь Данилов, сказал открытым текстом, что сейчас разворачивается кампания по аресту коллаборационистов, а коллаборационистами будут считаться не только те, кто выступал с пророссийских позиций, но и те, кто просто выступал по телевидению и рассказывал всякие вещи про нашу страну и власть. Корявым языком объяснил, что любой человек, который хоть что-то сказал, что не понравилось Зеленскому, может быть арестован, обвинен в работе на Кремль, убит, брошен в тюрьму», — подытожил он.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на украинских пленных.

Накануне Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали оппозиционера сотрудники Службы безопасности Украины.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил необходимость проверить информацию о задержании Медведчука.

В этот же день депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал «Известиям», что президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о задержании украинского политика Виктора Медведчука хочет затянуть конфликт. При этом парламентарий не взялся рассуждать о подлинности фотографии, которую опубликовал Зеленский. По его словам, этим должны заниматься эксперты.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что задержание главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука связано с тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому был нужен «громкий информационный повод», чтобы отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе.

На Украине в отношении Медведчука возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест.

Информация о том, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, появилась 27 февраля в ряде СМИ. Ее подтверждал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.

10 января Киевский суд вынес решение о продлении домашнего ареста Медведчуку на два месяца по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.