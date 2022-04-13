Прямой эфир
Мир
Reuters заявило о планах США объявить о новой поставке оружия на Украину
Мир
Вашингтон передаст артиллерию Киеву
Мир
Джонсон и Байден условились продолжать давление на Россию
Политика
Песков заявил об отсутствии планов у Путина проводить военные совещания
Мир
Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных
Интернет
Разработчики приступили к восстановлению функций YouTube после сбоя
Мир
Из-за кризиса на Украине пшеница на Ближнем Востоке подорожала в три раза
Наука
Разработка российских ученых сделает «Суперджеты» безопаснее
Интернет
Власти запустят IT-систему для борьбы с мошенниками
Мир
В Швеции не планируют референдум по вступлению в НАТО
Мир
Канцлер Австрии проинформировал Зеленского о своих переговорах с Путиным

Каждым пятым владельцем ОФЗ в 2021 году стал иностранец

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ЦБ оценили объем вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ). По итогам 2021 года доля их инвестиций на рынке достигала 19,9%.

Что русскому хорошо: акционеров-нерезидентов предлагают ограничить в правах
Поможет ли это защитить национальные интересы

Несмотря на введение США ограничений для американцев на покупки российских госбумаг на первичном рынке в середине прошлого года, спрос со стороны нерезидентов сохранился, их вложения в ОФЗ в III квартале обновили максимум и достигли 3,4 трлн рублей, а к началу 2022-го составили 3,1 трлн, следует из данных годового отчета Банка России.

К началу марта средства иностранцев в них оценивались в 2,8 трлн рублей. При этом с 28 февраля ЦБ запретил исполнять предписания нерезидентов на продажу российских бумаг.

Это ограничение действует до сих пор, его ввели, чтобы избежать «шторма» на фондовом рынке и давления на рубль, а также в качестве ответа на санкции против России, отметил начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. По его мнению, этот запрет отменят только после разблокировки Западом валютных резервов ЦБ.

После введения временного порядка исполнения обязательств перед нерезидентами 5 марта купонные выплаты по ОФЗ иностранцам из недружественных стран перечисляются на счета типа «С».

Их объем в 2022 году может составить 150–180 млрд рублей, отметил начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

В пресс-службе Минфина подтвердили, что выплаты купонов иностранцам проходят в обычном режиме с учетом указа президента №95.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На счет долга: каждым пятым владельцем ОФЗ оказался иностранец

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022