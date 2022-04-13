Каждым пятым владельцем ОФЗ в 2021 году стал иностранец

В ЦБ оценили объем вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ). По итогам 2021 года доля их инвестиций на рынке достигала 19,9%.

Несмотря на введение США ограничений для американцев на покупки российских госбумаг на первичном рынке в середине прошлого года, спрос со стороны нерезидентов сохранился, их вложения в ОФЗ в III квартале обновили максимум и достигли 3,4 трлн рублей, а к началу 2022-го составили 3,1 трлн, следует из данных годового отчета Банка России.

К началу марта средства иностранцев в них оценивались в 2,8 трлн рублей. При этом с 28 февраля ЦБ запретил исполнять предписания нерезидентов на продажу российских бумаг.

Это ограничение действует до сих пор, его ввели, чтобы избежать «шторма» на фондовом рынке и давления на рубль, а также в качестве ответа на санкции против России, отметил начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. По его мнению, этот запрет отменят только после разблокировки Западом валютных резервов ЦБ.

После введения временного порядка исполнения обязательств перед нерезидентами 5 марта купонные выплаты по ОФЗ иностранцам из недружественных стран перечисляются на счета типа «С».

Их объем в 2022 году может составить 150–180 млрд рублей, отметил начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

В пресс-службе Минфина подтвердили, что выплаты купонов иностранцам проходят в обычном режиме с учетом указа президента №95.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На счет долга: каждым пятым владельцем ОФЗ оказался иностранец