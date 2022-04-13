Беженцам из Украины и Донбасса готовят отсрочку на страхование авто

Украинцам, а также жителям ДНР и ЛНР хотят дать 10 дней отсрочки на страхование автомобилей в России после прибытия в страну. Как выяснили «Известия», правовое управление Госдумы представило положительное заключение на такой законопроект.

«По проекту замечаний концептуального характера не имеется. Вместе с тем обращаем внимание, что предлагаемое в проекте понятие «экстренный порядок» требует уточнения, поскольку в законе «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» оно не используется», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Поддержать инициативу готовы и в профильном комитете Госдумы по финансовому рынку.

«Мы готовим положительное заключение на эту инициативу. Более того, мы предлагаем усилить законопроект и внести поправки в другие законодательные акты, в том числе в КоАП. Чтобы если вдруг произойдет ДТП, не возникала ответственность, связанная с отсутствием полиса, — пояснил «Известиям» глава комитета Анатолий Аксаков.

По его словам, также комитет совместно с Российским союзом автостраховщиков (РСА) и ЦБ РФ отрабатывает механизмы компенсации этой категории граждан, если вдруг за время отсутствия полиса они попадут в ДТП.

«Чтобы человек, не имеющий полиса, в случае невиновности в аварии смог все-таки получить компенсацию вреда, — пояснил парламентарий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «‎Известий»:

Декад-аванс: беженцам готовят отсрочку на страхование авто