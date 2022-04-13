Политолог назвал задержание Медведчука тактикой «живого щита»

Задержание украинского политика Виктора Медведчука Службой безопасности Украины — пример террористической тактики «живого щита», которую используют сегодня украинские власти. Об этом во вторник, 12 апреля, заявил политолог Сергей Марков.

Он отметил, что задержанного хотят обменять на тех, кто окружен в Мариуполе.

«Медведчука задержали, чтобы менять на каких-то очень важных персон, которые сейчас находятся в окружении в Мариуполе и могут быть взяты в плен российскими войсками. Кто-то очень важный находится в Мариуполе для американцев и британцев, они туда посылают десятками вертолеты. Я думаю, что ради этих людей Медведчука и держат в плену, чтобы обменять», — сказал он.

При этом у политолога нет сомнений в том, что на кадрах задержания, представленных Киевом, именно Медведчук, только похудевший. Уверенность в этом он объяснил, что в свое время лично работал с политиком.

«Это ужасно. Еще более ужасная фотография у СБУ, где он избитый в наручниках. Это лидер «партии мира» Украины. Такого судьба «партии мира» Украины. По сути, фашистский режим», — добавил эксперт.

Вещи нужно называть своими именами, заключил Марков, назвав «чудовищным» режим на Украине, где огромную роль играют фашисты, а власти используют тактику террористов — «живой щит».

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали оппозиционера сотрудники Службы безопасности Украины.

Служба безопасности Украины также опубликовала сообщение о задержании главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. В СБУ заявили, что мужчина скрывался на Украине и носил для маскировки форму ВСУ, кроме того, для задержания политика была проведена спецоперация.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил необходимость проверить информацию о задержании Медведчука.

Как заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, Владимир Зеленский своим заявлением о задержании украинского политика Виктора Медведчука хочет затянуть конфликт. При этом он не взялся рассуждать о подлинности фотографии, которую опубликовал Зеленский, объяснив, что этим должны заниматься эксперты.

На Украине в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест.

Информация о том, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, появилась 27 февраля в ряде СМИ. Ее подтверждал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.

10 января Киевский суд вынес решение о продлении домашнего ареста Медведчуку на два месяца по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.