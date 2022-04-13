Штайнмайер назвал невозможной нормализацию отношений с Россией при Путине

ФРГ не сможет вернуться к нормальным отношениям с РФ пока страной управляет Владимир Путин. Такое мнение 12 апреля выразил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на брифинге в Варшаве.

Встреча с журналистами состоялась после того как стало известно об отказе Киева принять Штайнмайера с визитом «из-за его тесных связей с Россией».

«Возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно», — заявил Штайнмайер.

По словам президента Германии, спецоперация по защите Донбасса потребует европейской реакции еще в течение долгого времени. Он призвал задокументировать и расследовать действия российских военных на Украине.

После этого на слова Штайнмайера отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на то, что в Европе существуют и смена полов детям, десятки «гендеров», средний род человека, родитель А и родитель Б, легализация наркотиков, диктатура либерализма, неонацизм, культура отмены и виртуализация жизни. Это, по ее мнению, свидетельствует о том, что ЕС «далека от нормальности».

Также в этот день российский лидер заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Кроме того, президент России отметил, что Украина является средством для достижения целей Запада, не связанных с благополучием украинского народа.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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