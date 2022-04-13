Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в среду, 13 апреля.

В оборонном ведомстве отметили умелые действия заместителя командира боевой машины, ефрейтора Михаила Крылова. Продвигаясь по маршруту в составе досмотровой группы, он обнаружил подразделение украинских диверсантов, готовящих нападение на колонну российских войск. Ефрейтор доложил основным силам колонны о готовящейся засаде и одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника. Шквальным огнем боевой машины он сковал действия украинских радикалов, чем обеспечил прикрытие колонны в момент ее развертывания в боевой порядок. Несмотря на то, что Крылов получил ранение, он не покинул поле боя и продолжить атаковать противника. Вооруженное формирование украинских боевиков было уничтожено, а колонна российских вооруженных сил прибыла в назначенный район в установленное время без потерь.

Также в Минобороны рассказали об оперативных и профессиональных действиях командира инженерной бригады, полковника Романа Брикульского. Возглавляемая полковником инженерная бригада наводила мостовую переправу через реку для продвижения колонн российских войск вглубь обороны противника. Украинские националисты приступили к прицельному обстрелу позиций возводимой переправы, чтобы воспрепятствовать наведению моста. Ситуация осложнялась и погодными условиями — температура воды была ниже 7 градусов, а скорость ветра достигала 10-15 м/c. Несмотря на все риски, к концу дня мостовая переправа была оборудована. Действия Брикульского позволили оперативно и своевременно переправиться на другой берег и вытеснить противника с занимаемых позиций.

По данным Министерства обороны, командир отделения автомобильного взвода роты материального обеспечения, старший сержант Владимир Ватрусенко выполнял задачи по освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских националистов. Противник, оказывающий ожесточенное сопротивление, открыл артиллерийский огонь по стоянке российской автомобильной техники. Старший сержант Ватрусенко в кратчайший срок вывел из-под обстрела автомобиль, загруженный боеприпасами, и эвакуировал его на безопасное расстояние. Ватрусенко также вернулся на стоянку, чтобы оказать помощь раненым товарищам. В это время он получил осколочное ранение, однако эвакуировал всех военных в укрытие. Его действия позволили предотвратить уничтожение большого количества военной техники и боеприпасов, что позволило российским десантникам успешно завершить освобождение населенного пункта от националистов.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские авиационные военные поразили 38 военных объектов Украины.

По информации Минобороны РФ, с начала спецоперации ВС РФ ликвидировали 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин, 241 установку реактивных систем залпового огня, 2063 единицы специальной военной автомобильной техники.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Решение было связано с ухудшением обстановки в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости республик.

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