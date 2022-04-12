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Американские пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube

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В работе онлайн-видеохостинга YouTube на территории США зафиксированы многочисленные сбои. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector во вторник, 12 апреля.

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Так, 46% пользователей обратились с жалобами на работу сайта, еще 32% испытывают проблемы с просмотром видео, 22% отмечают проблемы в работе приложения.

С похожими трудностями, но в меньшем масштабе, столкнулись во Франции, Швеции, Великобритании, Германии, Италии, Канаде и России.

Ранее в этот день депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк заявил, что видеохостинг необходимо законодательно запретить в России как минимум на 10 лет. По его словам, он намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть соответствующий вопрос.

На технические сбои 11 апреля обратили внимание пользователи сервисов «Мегафона». Больше всего о неполадках сообщали жители Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска, Архангельска, Москвы. Жалобы были связаны с отсутствием сигнала (62%) и проблемах с подключением к мобильному интернету (21%).

В компании отметили, что временные неполадки в функционировании сервисов связаны с обрывом линии связи в Мурманске, Петрозаводске и Архангельске.

24 марта сбой произошел в работе Telegram. О проблемах с использованием мессенджера сообщило более 1,4 тыс. человек. Чаще всего обращения поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Германии, Испании, Эстонии и Узбекистана.

До этого, 21 марта, масштабные сбои произошли в работе сервисов Apple в разных странах мира. Больше всего жалоб поступило на работу Apple Music.

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