В США не нашли доказательств вмешательства России в выборы во Франции
Власти Соединенных Штатов не располагают свидетельствами вмешательства России в ход президентских выборов во Франции. Такое заявление сделала 12 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«В данный момент у меня нет никаких подтверждений этому», — подчеркнула она.
При этом Псаки отказалась выражать позицию Вашингтона по возможности победы на президентских выборах кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Во Франции проходят выборы президента. 10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.
Как стало известно в понедельник, 11 апреля, после подсчета 100% бюллетеней действующий глава французского государства Эммануэль Макрон набрал в первом туре выборов 27,84% голосов, а лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15%. Политики вышли во второй тур.
Позже люди, недовольные итогами первого тура выборов, вышли на улицы с фаерами и плакатами.
Ранее, 1 апреля, эксперты в беседе с «Известиями» дали прогнозы исхода президентских выборов во Франции. По словам французского политолога левого толка Томы Геноле, при условии, что будет колоссальное количество воздержавшихся левых, существует статистическая, хоть и очень небольшая вероятность того, что Марин Ле Пен опередит Эммануэля Макрона.
Страны Запада не раз обвиняли Россию в связи с хакерами, однако никаких доказательств не представляли. Как отмечал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 18 мая, обвинения в адрес России в кибератаках, отравлениях, взломах, вмешательстве в выборы убоги и выглядят как плохой детектив. Он подчеркнул, что Россия непричастна к звучащим в ее адрес со стороны Запада обвинениям.
На прошлой неделе американская газета Politico сообщила, что власти США с растущей обеспокоенностью следят за ходом избирательной кампании во Франции, опасаясь возможного прихода к власти Ле Пен. Издание отметило, что, с точки зрения Вашингтона, победа Ле Пен могла бы дестабилизировать западную коалицию против Москвы, а также потенциально привести к тому, что и некоторые лидеры стран - членов НАТО стали бы сомневаться в необходимости пребывания в составе альянса.