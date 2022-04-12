Прямой эфир
Мир
Reuters заявило о планах США объявить о новой поставке оружия на Украину
Мир
Вашингтон передаст артиллерию Киеву
Мир
Джонсон и Байден условились продолжать давление на Россию
Политика
Песков заявил об отсутствии планов у Путина проводить военные совещания
Мир
Эрдоган заявил о способности Турции обеспечить прогресс между РФ и Украиной
Мир
Военный получил ранение в результате нарушения режима тишины в Карабахе
Мир
Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана
Экономика
В отрасли спрогнозировали отсутствие дефицита сантехники в России
Мир
Пентагон призвал Зеленского бороться за территориальную целостность Украины
Мир
США оставили за НАТО решение о принятии Финляндии и Швеции в альянс
Мир
Канцлер Австрии проинформировал Зеленского о своих переговорах с Путиным

В США не нашли доказательств вмешательства России в выборы во Франции

Псаки заявила, что у США нет подтверждений вмешательства РФ в президентские выборы во Франции
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Соединенных Штатов не располагают свидетельствами вмешательства России в ход президентских выборов во Франции. Такое заявление сделала 12 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пять лет — один ответ: чего дальше ждать от выборов президента Франции
И какое место в этой гонке занимает конфликт на Украине

«В данный момент у меня нет никаких подтверждений этому», — подчеркнула она.

При этом Псаки отказалась выражать позицию Вашингтона по возможности победы на президентских выборах кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Во Франции проходят выборы президента. 10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

Как стало известно в понедельник, 11 апреля, после подсчета 100% бюллетеней действующий глава французского государства Эммануэль Макрон набрал в первом туре выборов 27,84% голосов, а лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15%. Политики вышли во второй тур.

Позже люди, недовольные итогами первого тура выборов, вышли на улицы с фаерами и плакатами.

Ранее, 1 апреля, эксперты в беседе с «Известиями» дали прогнозы исхода президентских выборов во Франции. По словам французского политолога левого толка Томы Геноле, при условии, что будет колоссальное количество воздержавшихся левых, существует статистическая, хоть и очень небольшая вероятность того, что Марин Ле Пен опередит Эммануэля Макрона.

Страны Запада не раз обвиняли Россию в связи с хакерами, однако никаких доказательств не представляли. Как отмечал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 18 мая, обвинения в адрес России в кибератаках, отравлениях, взломах, вмешательстве в выборы убоги и выглядят как плохой детектив. Он подчеркнул, что Россия непричастна к звучащим в ее адрес со стороны Запада обвинениям.

На прошлой неделе американская газета Politico сообщила, что власти США с растущей обеспокоенностью следят за ходом избирательной кампании во Франции, опасаясь возможного прихода к власти Ле Пен. Издание отметило, что, с точки зрения Вашингтона, победа Ле Пен могла бы дестабилизировать западную коалицию против Москвы, а также потенциально привести к тому, что и некоторые лидеры стран - членов НАТО стали бы сомневаться в необходимости пребывания в составе альянса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022