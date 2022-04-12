Под Костромой возбудили дело после гибели ребенка при пожаре

В селе Костромской области при пожаре в частном доме погибла малолетняя девочка, следователи приступили к расследованию уголовного дела. Об этом сообщили 12 апреля в регионально Следственном комитете.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме, расположенном в с. Павино Костромской области, в результате которого погиб малолетний ребенок, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о возгорании дома поступила в МЧС во вторник утром. Позже следователями было установлено, что огонь вспыхнул в помещении, где находилась девочка 2018 г.р.

Причина пожара, указали в ведомстве, станет известна после проведения назначенной пожаро-технической экспертизы.

В настоящее время на месте продолжают работать следователи и криминалисты, а также эксперт-пожаротехник. Также в рамках расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

26 марта в городе Назарово Красноярского края произошло возгорание в квартире дома, в результате погиб семилетний мальчик. Как сообщили в региональной прокуратуре, пожар устроил сам ребенок, который заперся в кладовке и спичкой поджег находившиеся там вещи, среди них находилась бутылка с горючей жидкостью. Мальчик скончался на следующий день в реанимационном отделении.