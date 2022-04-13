Песков назвал материалы из Бучи подтасовкой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о предоставляемых российскими военными аргументах, что произошедшее в Буче — это подтасовка.

«Во-первых, все-таки наши военные уже неоднократно презентовали доказательства с точки зрения фактологии, с точки зрения того, что спутниковые снимки не могли в эти даты сделаться, просто физически не могли. На этих спутниковых снимках указанные даты были туда поставлены позже. Эти трупы не носили следов разложения, которое должно было быть характерно для такого количества дней. То есть это были люди, которые погибли несколько дней назад буквально», — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что необходимо пытаться перепроверять любую информацию и, как минимум, искать альтернативную точку зрения. Песков также отметил, что Украина не гнушается самыми изощренными способами производства фейков.

«Мы отвечаем. Мы не отвечаем фейками, мы говорим правду», — рассказал он.

Кроме того, он прокомментировал данные, предоставленные 12 апреля президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«По всей видимости, Александр Григорьевич [Лукашенко] сегодня передал дополнительные свидетельства в пользу того, что это является подтасовкой. Документы будут изучаться специальными службами», — добавил он.

Ранее в этот день глава Белоруссии передал президенту России Владимиру Путину документы, касающиеся произошедшего в украинском городе Буча. Они подтверждают, что сообщения о ситуации в городе — фейк.

Лукашенко также заявил, что ситуация в городе Буча Киевской области является спецоперацией Великобритании.

Украинская сторона 2 и 3 апреля распространила сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».