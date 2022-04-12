Прокуратура ДНР обвинила в экстремизме Арестовича и Наливайченко

Генпрокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) возбудила уголовное дело в отношении советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича и экс-председателя Службы безопасности Украины (СБУ), депутата Верховной рады Валентина Наливайченко. Об этом сообщили во вторник, 12 апреля, в пресс-службе ведомства.

Оба они обвиняются в призывах к экстремистской деятельности, сообщил собеседник ТАСС.

Так, по данным ГП ДНР, Арестович 5 апреля в прямом эфире телеканала призывал население Украины к экстремистской деятельности, совершению особо тяжких преступлений — убийств по мотивам политической, национальной ненависти.

Что касается Наливайченко, по данным прокуратуры, 8 апреля он также в прямом эфире канала призвал украинцев к убийствам по мотивам политической, национальной ненависти.

Генпрокуратура ДНР квалифицировала действия Арестовича и Наливайченко по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 УК ДНР.

Ранее, 21 марта Следственный комитет (СКР) России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. В его действиях была замечены публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Гордон в прямом телеэфире призвал к вооруженному нападению на Россию и развязыванию против нее агрессивной войны с использованием ядерного оружия. Он также призвал к уничтожению россиян и распространял фейки о действиях ВС РФ.

Также, 21 марта уголовные дела были возбуждены и в отношении украинской ведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук и руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о помощи.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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