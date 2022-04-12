Песков заявил об отсутствии планов у Путина проводить военные совещания

У российского лидера Владимира Путина пока нет в графике традиционной весенней серии военных совещаний. Об этом заявил 12 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока в планах нет. Очевидно, что пока идет [специальная] операция, армейский командный состав занят. Конечно, эта практика будет и дальше продолжаться, но пока четкой даты нет», — рассказал представитель администрации президента.

Президент дважды в год, в мае и ноябре, проводит тематические совещания, посвященные оборонному сектору РФ. До начала пандемии коронавируса эти мероприятия периодически сопровождались выездом на предприятия и объекты оборонно-промышленных комплексов (ОПК).

Прошлая серия таких совещаний состоялась в ноябре 2021 года, тогда Путин обсудил с военными, руководителями и конструкторами оборонных предприятий технологическое развитие и оснащение Вооруженных сил РФ, в том числе развитие беспилотной военной авиации.

При этом в условиях спецоперации российских лидер проводит совещания по безопасности.

Ранее, 7 апреля, состоялось совещание президента РФ с Советом безопасности. На нем обсуждалась необходимость активного противодействия информационным диверсиям Украины, таким как в городе Буча.

В совещании, в частности, приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

До этого, 1 апреля, Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил о намерении обсудить дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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