Из закона об образовании намерены к 1 сентября убрать понятие «услуга»

Во вторник, 12 апреля, партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который предполагает отказ от термина «образовательная услуга». Депутаты предлагают отказаться от словосочетания, которое негативно воспринимают многие педагоги.

В сентябре прошлого года такое поручение правительству дал Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета России.

«Сама концепция образования как услуги ошибочна и не соответствует нашим национальным традициям, — отметил в беседе с «Известиями» один из авторов законопроекта, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. — Учитель не услугу оказывает. Он участвует в формировании личности учеников. Влияет на их мировоззрение, систему ценностей, взглядов. Эти взгляды вчерашний школьник или студент проносят затем через всю свою жизнь».

Учителей много лет волновала норма, которую олицетворяло понятие «образовательная услуга». Многие педагоги восприняли ее как выражение отношения к миссии учителя и снижение статуса профессии, отметила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«Само понятие применяется в нашем языке, когда мы говорим о договорных отношениях. По сути, о товаре. А не о миссии и призвании. У меня ни одна встреча с учителями не обходилась без вопросов о том, когда же «услуга» исчезнет из образовательной риторики», — подчеркнула депутат.

С точки зрения самочувствия учителей, эта инициатива будет встречена на «ура», потому что превращение педагогов в официантов и жалобы на неправильное «обслуживание» с образовательным процессом не имеют ничего общего, отметил директор общеобразовательной школы № 109 Москвы, заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Проект, вероятно, будет рассмотрен уже на весенней сессии парламента. Его стремятся принять как можно быстрее, чтобы он заработал к новому учебному году, рассказали авторы инициативы.

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«Услуге» отказано: учителей избавят от нелюбимого термина к 1 сентября