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Песков заявил об изучении информации от Белоруссии по фейку в Буче

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Информация от Белоруссии по организации провокации в Буче будет изучаться. Об этом корреспонденту «Известий» во вторник, 12 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Наши военные аргументированно объяснили, что это фейк. Информация белорусской стороны будет изучаться», — сказал он.

Ранее в этот день глава Белоруссии Александр Лукашенко передал президенту России Владимиру Путину документы, касающиеся произошедшего в украинском городе Буча. Они подтверждают, что сообщения о ситуации в городе — фейк.

Лукашенко также заявил, что ситуация в городе Буча Киевской области является спецоперацией Великобритании.

Украинская сторона 2 и 3 апреля распространила сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные Киевом фото и видео о якобы «преступлениях российских военных» в Буче являются провокацией.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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