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США оставили за НАТО решение о принятии Финляндии и Швеции в альянс

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Вашингтон ничего не имеет против вступления новых государств в Североатлантический альянс. Об этом во вторник, 12 апреля, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга для журналистов.

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«Могу сказать, что мы поддерживаем принцип «открытых дверей» НАТО <...>. Если есть желающие [вступить] страны <...>, которые отвечают критериям НАТО, то решение остается за НАТО», — пояснил он, отвечая на вопрос о присоединении Финляндии и Швеции к организации.

Накануне британская газета The Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс в июне 2022 года, а за ней — Швеция.

Указывалось, что власти двух стран вместе пытаются достичь консенсуса внутри государств насчет вступления в НАТО, при этом финальное решение государства примут самостоятельно.

Финский политолог Йохан Бекман заявил ранее, 8 апреля, что официальных документов, подтверждающих информацию о желании Финляндии вступить в Североатлантический альянс, нет. При этом 7 апреля сообщалось, что страна приняла решение подать заявку на вступление через процедуру дополнительной регистрации. Власти страны готовятся подать заявку и войти в альянс в конце апреля.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

5 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.

13 февраля посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением альянса. По его словам, с 2014 года российско-шведские отношения «полностью заморожены» по инициативе Стокгольма и это во многом осложняет дипломатические и военные контакты.

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