Троллейбусы пустили по переустроенной контактной сети в Самаре

В Куйбышевском районе Самары движение троллейбусов № 6 пустили по вновь обустроенной контактной сети на Самарском мостовом переходе, строительство которого ведется по нацпроекту.

На время строительных работ троллейбусы курсировали по сокращенному маршруту. С 12 апреля движение возобновили по полному циклу – между остановками «Губернский рынок» и «Совхоз «Волгарь».

Протяженность троллейбусной контактной сети составила 11 км. При работах специалисты применили инновационные технологии, уточняет НИА «Самара».

Обустройство контактной сети велось с августа по декабрь 2021 года.