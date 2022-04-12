Канцлер Австрии проинформировал Зеленского о своих переговорах с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер проинформировал по телефону президента Украины Владимира Зеленского о ходе своих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, которые накануне состоялись в Москве. Об этом он сообщил во вторник, 12 апреля, в своем Twitter.

«После возвращения из Москвы я сегодня проинформировал по телефону президента Украины Зеленского, посла США в Вене и федерального президента [Австрии Александера] Ван дер Беллена в ходе личной встречи о содержании моего разговора с президентом Путиным», — написал Нехаммер.

В понедельник, 11 апреля, канцлер заявил, что сообщил Путину о желании Зеленского вести прямые переговоры. Однако, по его словам, на это предложение «не последовало значительной реакции».

В тот же день в закрытом формате состоялась встреча Путина и Нехаммера. Визит был согласован с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем. Целью визита обозначалось обсуждение вопроса по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Беседа прошла один на один и продлилась 75 минут. Она стала первой с момента вступления Нехаммера в должность канцлера в конце прошлого года. После Нехаммер назвал беседу очень жесткой и открытой.

За день до этого австрийский канцлер встретился в Киеве с украинским президентом, заверив того, что Вена поддерживает Киев во всех актуальных вопросах.

Ранее, 9 апреля, Зеленский назвал переговоры с РФ единственным выходом из сложившейся ситуации. При этом президент России отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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