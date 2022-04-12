Песков сообщил о планах Путина посетить пасхальное богослужение

Президент России Владимир Путин планирует как обычно посетить пасхальное богослужение. В Кремле надеются, что пасхальные мероприятия пройдут без коронавирусных ограничений, заявил 12 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что обычно пасхальное богослужение президент посещает так или иначе. У нас с вами в прошлые годы были определенные ограничения, связанные с ковидом», — напомнил представитель Кремля.

Традиционно российский лидер присутствует на пасхальных богослужениях в Храме Христа Спасителя в Москве.

В 2020-м году в Русской православной церкви приняли решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за распространения коронавируса. Патриарх Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях был запущен хештег #молитесьдома.

В 2021 года Путин в ночь с 1 на 2 мая посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что преждевременное снятие антикоронавирусных ограничений может спровоцировать всплеск заболеваемости COVID-19 и впоследствии привести к возобновлению ограничительных мер. По ее словам, решение о снятии ограничений должно приниматься исходя из данных по ситуации с коронавирусной инфекцией на конкретной территории.