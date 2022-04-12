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Благоустройство пространства вдоль улицы Никольской началось в Пскове

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В Пскове началось благоустройство пространства вдоль улицы Никольской. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

По его словам, специалисты обустроят пешеходные и велосипедные дорожки. Вопрос с освещением сейчас решается. «Не знаю, сделают или нет. Там проблемы с финансированием, но благоустройством все равно занимаемся», – объяснил Тарасов.

Подрядчика на выполнение работ определили в марте. Стоимость контракта с ним составила 5,337 млн рублей.

Согласно проекту, на территории вдоль улицы Никольской должны заасфальтировать тротуары, отсыпать гранитным отсевом дорожки, а также обустроить автостоянки и организовать освещение.

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